أمانة الرياض تكشف حقيقة فيديو تقطيع جمل نافق بمسلخ بلدية القويعية

عادل الحربي(صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن عدم صحة بتقطيع جمل نافق في مسلخ بلدية محافظة القويعية .

ونشرت البلدية تغريده ، قائلة ، نود التنويه الى عدم صحة ماتم تداوله من معلومات في مقطع بشأن وجود جمل نافق سيجري تقطيعه في مسلخ بلدية محافظة القويعية وتود الايضاح بأنه تم احضار جمل حي حصل له وقوع وانكسار بقدمه وبعد احضاره بفتره نفق الجمل وفي طور بدء قيام الجهة المختصة ببلدية المحافظة ” .