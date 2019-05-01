بالفيديو.. الصراصير تهاجم ساحات المسجد الأقصى 

القدس المحتلة(صدى):

أظهر مقطع فيديو ” الصراصير السوداء “ في ساحةالمسجد الأقصى والقدس المحتلة خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن سبب ظهورها بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام إلى ارتفاع درجات الحرارة، الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها.

وكانت هذه الصراصير غزت مختلف المناطق في بلاد الشام، قبل أن تصل إلى مدينة القدس، حيث لوحظ انتشارها بكثافة قبل يومين في ساحات المسجد الأقصى.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان، الهجوم الكبير لـ “ صرصار الليل “ أو ما يعرف بـ “ الجداجد “ ، في ساحات الحرم المكي والمسجد النبوي في المملكة مطلع هذا العام، وما صاحب.