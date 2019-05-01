فتاة تتهم شاب بملاحقتها بسيارته للاعتداء عليها

خالد الظفيري(صدى):

قدمت فتاة كويتية بلاغًا إلى الشرطة في شاب حاول تحريضها على فعل الفسق وحينما رفضت تعدى عليها بالضرب؛ فيما لم تتمكن الفتاة من معرفة رقم لوحة السيارة التي كان يقودها الشاب، مكتفية بالقول إن السيارة رباعية الدفع.

وأوضحت أن الشاب كان يقوم بملاحقتها خلال سيرها بسيارتها أثناء توجهها إلى زيارة إحدى قريباتها في المستشفى، وحينما خرجت وجدت الشاب لا يزال ينتظرها مقابل سيارتها معيقًا حركتها.

وأشارت الفتاة، إلى أنها حينما طلبت منه الانصراف إلى حال سبيله حاول ترقيمها فرفضت فقام بضربها وفرّ إلى جهة غير معلومة.