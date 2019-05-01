أسباب الجز على الأسنان وطرق علاجها 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نفسي عن أسباب الجز على الأسنان، قائلا إنه نتيجة للإجهاد، والتوتر، والاكتئاب، والقلق، ما يدفع بعض الأشخاص للجز على أسنانهم تلقائيا، سواء أثناء النوم أو على مدار يومهم.

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن الجز على الأسنان أحد الآثار الجانبية التي يتعرض لها المصابون بالأمراض النفسية عند تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، والتدخين، وتناول الكحوليات، والإفراط في المشروبات المنبهة.

وأوضحت أن بعض الأمراض، مثل ” باركنسون ” (اضطراب بالجهاز العصبي)، الخرف، اضطراب الارتداد المعدي المريئي، الصرع، الرعب الليلي، اضطرابات النوم، اضطراب نقص الانتباه، قد تدفع المصابين بها إلى الجز على الأسنان.

وحول علاج الجز على الأسنان، أشار الطبيب إلى العديد من الطرق المنزلية التي تساهم في السيطرة على حالة جز الأسنان، ومنها:تناول الكثير من السوائل، وبالأخص المياه، يمكنك استخدام الثلج، لتخفيف آلام الفك، تجنب اللبان،تجنب الأطعمة التي تحتاج جهدًا كبيرًا عند المضغ، كالحلويات الصلبة والمكسرات،الحرص على تدليك الفك لبضع دقائق، الاسترخاء على وجهك لفترة طويل، تجنب القلق والتوتر قدر المستطاع، التنفس بعمق، تجنب التدخين وتناول القهوة والخمور قبل النوم مباشرةً، الاهتمام بغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، استخدام وافي الفم، الذي يتم وضعه قبل النوم، لمنع جز الأسنان.