” السياحة ” تعلن عن منصّة وطنية إلكترونية لربط دور الإيواء بالهيئة

حمود العنزي(صدى):

وجّه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، باعتماد مشروع تطوير منصة إلكترونية وطنية للربط مع جميع الفنادق والشقق الفندقية في المملكة، لتقدم معلومات فورية دقيقة عبر استخدام التقنيات الحديثة لإثراء بنية القطاع السياحي.

وتنسجم هذه المنصة مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما تتسق مع توجهات المملكة بتطوير واستخدام التقنية لتسهيل الأعمال وتوفير المعلومات.

وقد بدأ العمل على المنصة الوطنية، بعد دراسة واستطلاع أفضل الممارسات العالمية في الرصد السياحي لتحقيق نموذج سعودي رائد في العمل، لضمان توفير رصد شامل وتلقائي للبيانات يسمح بالحصول على بيانات دقيقة وفورية لتنظيم ومتابعة قطاع الإيواء ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للضيوف.

وتعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للحصول على هذه البيانات بهدف إثراء ودعم مركز المعلومات السياحية التابع للهيئة بشكل شامل ونوعيّ والتركيز على موثوقية ودقّة البيانات التي يتضمّنها، بحيث يكون المرجع الرئيسيّ لصناعة القرار.