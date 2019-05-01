بيبي عبد المحسن تعلق على خروج قاتل هداية السلطان من السجن

خالد الظفيري(صدى):

علقت الفاشنستا الكويتية بيبي عبدالمحسن على خروج المقدم خالد ذياب نقا العازمي من السجن، قاتل الإعلامية هداية السلطان، بعد اكتمال ” الدية ” .

وعن ذلك، قالت ” بيبي ” : “ مالت ، لابوكم بطلكم فوقكم ” ، وهو الأمر الذي عرضها لهجوم وانتقادات من قبيلة ” العوازم ” ، حيث توعد شخص من أبناء العوازم برفع قضية على بيبي عبدالمحسن.

كما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان ” بلوك بيبي عبدالمحسنَ ” ، يدعون فيه مقاطعة ومحاسبة بيبي عبدالرحمن؛ بسبب تهجمها على العوازمن وطالبوا بمقاضاتها بأسرع وقت.

وكانت إحدى كبرى القبائل في الكويت دعت لحملة ضخمة لجمع دية، والتي وجدت تفاعلا واسقا من جانب الكويتيين.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية ” هداية السلطان ” إلى شهر مارس 2001، حيث تعرضت لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطا في الشرطة الكويتية.

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