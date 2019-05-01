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مجموعة ” الفطيم ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن

مجموعة ” الفطيم ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مدن
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة الفطيم باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء ، وذلك للعمل بالشركة وفروعها في الرياض وجدة ومكة المكرمة .

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

الوظائف:
1- إدارية تنفيذي (Admin Executive) (جدة).
2- مسؤول أول الصحة والسلامة والبيئة (Sr HSE Officer) (مكة المكرمة).
3- المدقق التشغيلي والمالي (Operatioal & Financial Auditor) (الرياض – للنساء فقط).
4- مدير الخدمات المشتركة للموارد البشرية (HR Shared Service Manager) (جدة).
5- مساعدة مبيعات (Sales Assistant) (الرياض – للنساء فقط).

وأوضحت الشركة أن الشروط والتقديم من خلال موقع الشركة على الرابط التالي :هنا

 


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