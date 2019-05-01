توقعات بتزكية آل سويلم لرئاسة النصر لـ4 سنوات جديدة

طلال الغامدي(صدى):

يسعى رئيس النصر المكلف سعود آل سويلم، لتقديم ملفه الانتخابي لرئاسة نادي النصر لمدة 4 سنوات قادمة فور إعلان فتح باب الترشيحات.

وأعلن ” آل سويلم ” قبل أيام جاهزيته ورغبته في الترشح لقيادة النصر في الفترة الرئاسية القادمة بانتظار إعلان موعد عقد الجمعية العمومية للنصر في الأيام القادمة.

ويعد آل سويلم المرشح الأول للنصراويين، خصوصا بعد نجاحه في الموسم الأول من رئاسة النصر من خلال التعاقد مع عناصر أجنبية مميزة ومدرب كبير، وكذلك جلب راعٍ رسمي للنادي، ومن المتوقع تزكيته لـ4 سنوات قادمة.