بالصورة.. محادثة تكشف علاقة ” جيلر ” بـ ” لجين عمران ” ووصفها بـ ” أم السيليكون “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي ” ريان جيلر ” عن محادثة خاصة مع الراحل الصحفي راغد القيسي صاحب صفحة شرطة المشاهير ،أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما وصف الأخير فيها الإعلامية لجين عمران بـ ” أم السيليكون ” .

وكان القيسي قد سأل “جيلر” عن حقيقة كون الإعلامية “لجين عمران ” والدته ليجيب عليه قائلاً : لا ما بتقربلي وأنا عندي أم وحدة فقط. هي اللي ربتني وهي مربية أجيال ومدرّسة .

وردً القيسي قائلاً : الله يخليها يا رب إلك ونعم من ربتك. يخليها يا رب ويحفظها وترفع راسها أحسن مما تكون أم السيليكون. شكراً حبيبو على الردّ لأن كنت حأنشر بوست، شكرا .

وعلق “جيلر ” على المحادثة عبر خاصية “ستوريز” على “إنستجرام ” قائلاً : الله يرحمك يا راغد ويغمد يا رب روحك الجنة ويغفر لك زلاتك وأخطاءك. لسى مش مصدق الخبر. ما أعرفه معرفة شخصية ولكن حزنت عليه كتير .