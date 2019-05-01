بالصورة.. محادثة تكشف علاقة ” جيلر ” بـ ” لجين عمران ” ووصفها بـ ” أم السيليكون “
كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي ” ريان جيلر ” عن محادثة خاصة مع الراحل الصحفي راغد القيسي صاحب صفحة شرطة المشاهير ،أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما وصف الأخير فيها الإعلامية لجين عمران بـ ” أم السيليكون ” .
وكان القيسي قد سأل “جيلر” عن حقيقة كون الإعلامية “لجين عمران ” والدته ليجيب عليه قائلاً : لا ما بتقربلي وأنا عندي أم وحدة فقط. هي اللي ربتني وهي مربية أجيال ومدرّسة .
وردً القيسي قائلاً : الله يخليها يا رب إلك ونعم من ربتك. يخليها يا رب ويحفظها وترفع راسها أحسن مما تكون أم السيليكون. شكراً حبيبو على الردّ لأن كنت حأنشر بوست، شكرا .
وعلق “جيلر ” على المحادثة عبر خاصية “ستوريز” على “إنستجرام ” قائلاً : الله يرحمك يا راغد ويغمد يا رب روحك الجنة ويغفر لك زلاتك وأخطاءك. لسى مش مصدق الخبر. ما أعرفه معرفة شخصية ولكن حزنت عليه كتير .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73300 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يهدي ضال المسلمين .. آمين ,,
,, عالم في وادي سحيق من الضلال ..
,, سالفة اللي قال // دربي اجنب عنك وانته مشملَ ,,