التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى محرر صور وفيديو

“Photographer/Videographer ”

وأوضحت إدارة التحالف أن الشروط المطلوبة هي :

– بكالوريوس في تخصص (الإعلام، الصحافة، التصوير الصحافي، الإذاعة، التصوير) أو أي تخصص ذو صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التصوير وتحرير الفيديو.

– إجادة استخدام برنامج الفوتوشوب.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

إنتاج وتحرير محتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية كما هو مطلوب من قبل وحدة المحتوى والتحرير ووحدة الوسائط المتعددة الرقمية.

وأبان التحالف أن التقديم بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 2019/5/1م ، وذلك على الرابط التالي :هنا