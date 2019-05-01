التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعلن عن وظيفة شاغرة
أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى محرر صور وفيديو
“Photographer/Videographer ”
وأوضحت إدارة التحالف أن الشروط المطلوبة هي :
– بكالوريوس في تخصص (الإعلام، الصحافة، التصوير الصحافي، الإذاعة، التصوير) أو أي تخصص ذو صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التصوير وتحرير الفيديو.
– إجادة استخدام برنامج الفوتوشوب.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
الوصف الوظيفي:
إنتاج وتحرير محتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية كما هو مطلوب من قبل وحدة المحتوى والتحرير ووحدة الوسائط المتعددة الرقمية.
وأبان التحالف أن التقديم بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 2019/5/1م ، وذلك على الرابط التالي :هنا
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