توفر وظائف شاغرة ببلدية محافظة ” النماص “
كشفت بلدية محافظة ” النماص ” في منطقة عسير عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، على بند الأجور ولائحة المستخدمين، وفقآ للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام (ساعد) في موقع وزارة الخدمة المدنية مع إحضار ما يثبت تسجيله بنظام ساعد.
– ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة تخل بالشرف والأمانة.
– أن لا يكون المتقدم مرتبط بعمل آخر يخضع لنظام الخدمة المدنية أو التأمينات.
– أن لا يكون المتقدم ممن يتقاضى راتباً تقاعدياً من الدولة.
– إجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.
وأشارت إلى أن التقديم يكون حضورياً في مقر البلدية (إدارة الموارد البشرية) من الأحد القادم 1440/8/30هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/9/2هـ (حسب تقويم أم القرى).
اترك تعليقاً