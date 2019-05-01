توفر وظائف شاغرة ببلدية محافظة ” النماص “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بلدية محافظة ” النماص ” في منطقة عسير عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، على بند الأجور ولائحة المستخدمين، وفقآ للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام (ساعد) في موقع وزارة الخدمة المدنية مع إحضار ما يثبت تسجيله بنظام ساعد.

– ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم مرتبط بعمل آخر يخضع لنظام الخدمة المدنية أو التأمينات.

– أن لا يكون المتقدم ممن يتقاضى راتباً تقاعدياً من الدولة.

– إجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وأشارت إلى أن التقديم يكون حضورياً في مقر البلدية (إدارة الموارد البشرية) من الأحد القادم 1440/8/30هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/9/2هـ (حسب تقويم أم القرى).