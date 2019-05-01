” العدل ” توضح الشروط اللازمة لإصدار الوكالة إلكترونيا

نايف السالم(صدى):

كشفت حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على المستفيدين عن الشروط اللازمة لإصدار الوكالة إلكترونياً .

وأكد الحساب أنه يُشترط أن يكون المستفيد ” الموكًل” ، سبق وأن أصدر وكالة من كاتب عدل أو موثق معتمد .

كما اكد ان الوكالة الإلكترونية لا تصدر إلا لموكل واحد فقط وصفته “أصالة عن نفسه ” ، منعاً لأي شبهات تضيع معها الحقوق .

جاء ذلك رداً على أحد المواطنين والذي وجه سؤال للحساب اليوم الأربعاء عن معايير وشروط إصدار الوكالة إلكترونياً .

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