بالفيديو.. مشادة شرسة بين نادين نسيب نجيم ومصور

بيروت(صدى):

نشبت مشادة كلامية شرسة بين الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، مع المصور، خلال تصوير مسلسل “ خمسة ونص ” ، ليتضح لها فيما بعد أنها كانت ضحية مقلب تلفزيوني، ليس إلا.

وقام فريق عمل برنامج “ منا وجر ” المقلب التلفزيوني بنجيم، لكشف ردة فعلها الغاضبة، في حين نشرت الفنانة ما حدث عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.

ولاقي مقطع الفيديو انتشارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذي يوثق استفزاز المصور للفنانة خلال التقاط أحد المشاهد مع النجم السوري، معتصم النهار، ليأتيه الرد مدويا من نجيم.