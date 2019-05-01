فعاليات وعروض قوية في نهائي كأس الملك

نواف السالم(صدى):

كشف وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون العلاقات العامة والإعلان، الدكتور رجاء الله السلمي، اليوم الأربعاء، عن الفعاليات المصاحبة لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس بين الاتحاد والتعاون.

وأوضح ” السلمي ” أن: ” في الرابعة عصرًا، ستكون المنطقة المحيطة بالملعب متاحة لكافة الفئات، وسيكون هناك عروض وجوانب خاصة بالمسابقات وبعض التحديات “؛ مضيفًا: ” وسيكون هناك ألعاب أخرى خاصة بالأطفال والعائلات، وذلك إلى جانب تجهيز كافة المستلزمات بقضاء يوم ممتع للجميع ” .

وأضاف: ” بعد مباراة نهائي كأس الملك سلمان ستكون هناك فقرات خاصة وعروض للألعاب النارية، وسيكون هناك حفل فني للنجم رابح صقر، كل ذلك ضمن برنامج ضخم لليوم النهائي ” .

وأشار إلى أنه سيكون هناك احتفالات كبيرة بقدوم راعي المباراة خادم الحرمين الشريفين ثم متابعة استكمال المباراة؛ فيما أكد أن الاهتمام بالفعاليات المصاحبة خلال الفترة الماضية وفقًا لرؤية المملكة تجاه الرياضة ألا تكون محصورة في لعبة واحدة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يستضيف إستاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك سلمان، مساء يوم الخميس، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز وخطف البطولة.