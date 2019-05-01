خادم الحرمين يوافق على إنشاء جمعية خيرية باسم وزير الداخلية

علي القحطاني(صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء جمعية خيرية باسم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ليكون اسمها ” مؤسسة عبدالعزيز بن سعود بن نايف الخيرية ” النايفات ” .

وجاء ذلك من باب دعم الأعمال الخيرية التي تهدف للعناية بخدمة الموروث الوطني للمملكة، وتعزز الوعي به وتغرسه في المجتمع وتشجع الشباب وتطور قدراتهم.

وفي ذات السياق وجّه خادم الحرمين بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمراجعة مشروعي النظام الأساسي واللائحة الأساسية للمؤسسة.