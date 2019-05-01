تعيين الدكتور بدر الشويعر أمينا عاما للجنة المساهمات العقارية

عادل الحربي(صدى):

اصدر وزير التجارة والاستثمار رئيس لجنة المساهمات العقارية الدكتور ماجد القصبي؛ قرارا بتعيين الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر؛ أميناً عاماً للجنة المساهمات العقارية.

ورفع الأمين العام ‏‏‏‏‏‏‏‏للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر؛ شكره لرئيس اللجنة وأعضائها على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله أن يوفقه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بما يسهم في تحقيق آمال وأهداف اللجنة وخدمة المساهمين على أكمل وجه.

يذكر أن الدكتور بدر الشويعر؛ إحدى الكفاءات الوطنية المميزة وقد كان يشغل منصب مدير عام الإدارة القانونية للجنة المساهمات العقارية، كما عمل ممثلاً لوزارة التجارة في هيئة الخبراء ﺑﻤجلس الوزراء في عدة لجان مشتركة، وممثلاً لوزارة التجارة لدى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء، وسبقها عديد من الخبرات العملية القيادية في المجالين القانوني والإداري.