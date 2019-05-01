خبراء سيارات يكشفون عن الأشياء التي يجب فحصها عند ركن المركبة لفترات طويلة 

برلين(صدى):

حذر خبراء نادي السيارات الألماني “ ADAC ” قائدي المركبات من قيادة السيارات القديمة قبل إجراء فحص فني لها، وذلك بسبب احتمالية خلل أحد عوامل التشغيل والأمان بها.

وشدد الخبراء الألمان على ضرورة فحص عدد من الأجزاء الحيوية في السيارات القديمة المركونة قبل التحرك بها ومنها أولا.. الإطارات: تعتبر الإطارات من أبرز وسائل الأمان في السيارات وفي حال تلفها تعرض السيارات لخطر الحوادث، والإطارات مثل أي جزء في السيارة له عمر افتراضي، تفقد بنهايته صلابتها وخصائصها وكفاءتها، لذا يجب التأكد من عدم انتهاء صلاحيتها، وفحص ضغط الهواء بها قبل الانطلاق.

ثانيا.. الزيوت والسوائل: تعتمد العديد من أجزاء السيارة على الزيوت والسوائل في تشغيلها وعملها بكفاءة، وخلال فترة التوقف الطويلة يمكن أن تفقد السيارات القديمة قدراً كبيرا من الزيوت والسوائل، مما يعرض السيارة للأعطال والتلف، مثل زيت المحرك وزيت القير وزيت المكابح وسائل تبريد الردياتير والقربة، وغيرة، لذا يجب فحص الزيوت والسوائل قبل السير.

ثالثا.. المحرك: يعتمد محرك السيارة على عدد من القطع الميكانيكية والكهربائية في عملية التشغيل، هذه القطع الهامة تفقد قدرتها على العمل بسبب التوقف لفترة طويلة، لذا في حال محاولة تشغيل المحرك ولم تستجب السيارة بعد ثلاث محاولات، فإنه يدل على إصابة أحد الأجزاء بالأعطال، حينها يجب التوقف حتى لا تزيد من حدة المشكلة، وبحث سبب المشكلة وعلاجها.

رابعا.. المكابح: مع فترة التوقف الطويلة تتعرض المكابح لطبقة من الصدأ على أقراص الفرامل، لكنها تتلاشى مع الضغط المتكرر على دواسة المكابح، لذا يجب الحذر في الفترة الأولى من القيادة حيث تكون المكابح ضعيفة بسبب الصدأ.

خامسا.. البطارية: من أكثر الأجزاء في السيارة التي تتأثر بعدم التشغيل هي البطارية، كما أنها قد تتعرض للتلف لهذا السبب، كما أن لها أيضاً عمر افتراضي تفقد قدرتها على العمل عند انتهائه، لذا قم بشحن البطارية أولاً وتأكد من سلامتها، وفي حال تعرضها للتلف قم بتغييرها.