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بالصور.. سعد لمجرد يحاول الخروج من سجنه الكبير بتقليد فنان تركي

بالصور.. سعد لمجرد يحاول الخروج من سجنه الكبير بتقليد فنان تركي
مليكة فؤاد(صدى):

يبدو ان المطرب المغربي ” سعد لمجرد ” يحاول الخروج من سجنه الكبير الذي حكم عليه بالإقامة الجبرية فيه “فرنسا” ، من خلال “اللوك” الجديد وحضور الحفلات والغناء بإستمرار .

و تسبب “اللوك” الجديد الذي يتعمده “لمجرد ” في اتهامه بتقليد النجم التركي جان يامان ، وذلك من خلال استخدام فولار صغير يزين به ملابسه ويغير وضعه فتاره في قدمه وتاره على زراعه بشكل يطابق ” يامان” .

وبالسؤال حول ما إذا كان المطرب المغربي سيقضي شهر رمضان في بلاده ام في فرنسا ، اكدت والدته الممثلة “نزهه الراكراكي ” ، انها لا تعرف اي معلومات بهذا الشأن ، وأن الجميع بإنتظار قرار المحكمة .


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