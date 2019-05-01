عبارات تشعل غضب زوجك.. توقفي عنها فورا

أميرة خالد(صدى):

تتحدث المرأة بشكل تلقائي في كثير من الأحيان لكنها لا تدرك أن بعض العبارات تشعل غضب زوجها وتصل بهما لخلاف لم يكن في الحسبان ، ومن أهم هذه العبارات السلبية التي ينبغي على المرأة تجنبها ما يلي :

– انا أغار من هذه المرأة : حينها سيتهمك بالجنون وأن عقلك صغير ولن يتفهم مشاعرك !

– لا أريد التحدث بالموضوع أو” أنا بخير” : حيث سيعتقد انكي تخين شئ عليه ، فهو يريد مشاركتك ومعرفة كل التفاصيل .

– أرى نفسي قبيحة أو “انا حزينة ” : فهو لا يقبل أن تقللي من نفسك او ان تستسلمي اما الحزن او الضيق يريدك مرحة وواثقة من نفسك

.- حبيبي السابق او هذا الفنان وسيم : فبالتأكيد لو فكرتي قليلاً ستعرفي ان هاتين الجملتين سيُجن منها .

– عليك أن تخفف عن نفسك الحمل : فهو لا يقبل أن تقولي له ماذا يفعل وكل ما سيفهمه هو التنظير .

– لا يعنيني ما تقوله : فهو تصريح بالإهمال ومن ثم تحملي تبعات غضبه منك .

– أريد أن اتحدث إليك : فمجرد أن تستهلي حديثك بهذه الجملة سيعلم أنكي تحضرين لجلسة درامية .

– قررت أن أفعل هذا : فلا يمكن ان تتخذي قرار دون استشارته وإلا تحملي النتيجة .