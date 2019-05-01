عبارات تشعل غضب زوجك.. توقفي عنها فورا
تتحدث المرأة بشكل تلقائي في كثير من الأحيان لكنها لا تدرك أن بعض العبارات تشعل غضب زوجها وتصل بهما لخلاف لم يكن في الحسبان ، ومن أهم هذه العبارات السلبية التي ينبغي على المرأة تجنبها ما يلي :
– انا أغار من هذه المرأة : حينها سيتهمك بالجنون وأن عقلك صغير ولن يتفهم مشاعرك !
– لا أريد التحدث بالموضوع أو” أنا بخير” : حيث سيعتقد انكي تخين شئ عليه ، فهو يريد مشاركتك ومعرفة كل التفاصيل .
– أرى نفسي قبيحة أو “انا حزينة ” : فهو لا يقبل أن تقللي من نفسك او ان تستسلمي اما الحزن او الضيق يريدك مرحة وواثقة من نفسك
.- حبيبي السابق او هذا الفنان وسيم : فبالتأكيد لو فكرتي قليلاً ستعرفي ان هاتين الجملتين سيُجن منها .
– عليك أن تخفف عن نفسك الحمل : فهو لا يقبل أن تقولي له ماذا يفعل وكل ما سيفهمه هو التنظير .
– لا يعنيني ما تقوله : فهو تصريح بالإهمال ومن ثم تحملي تبعات غضبه منك .
– أريد أن اتحدث إليك : فمجرد أن تستهلي حديثك بهذه الجملة سيعلم أنكي تحضرين لجلسة درامية .
– قررت أن أفعل هذا : فلا يمكن ان تتخذي قرار دون استشارته وإلا تحملي النتيجة .
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