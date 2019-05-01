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عبارات تشعل غضب زوجك.. توقفي عنها فورا

عبارات تشعل غضب زوجك.. توقفي عنها فورا
أميرة خالد(صدى):

تتحدث المرأة بشكل تلقائي في كثير من الأحيان لكنها لا تدرك أن بعض العبارات تشعل غضب زوجها وتصل بهما لخلاف لم يكن في الحسبان ، ومن أهم هذه العبارات السلبية التي ينبغي على المرأة تجنبها ما يلي :

– انا أغار من هذه المرأة : حينها سيتهمك بالجنون وأن عقلك صغير ولن يتفهم مشاعرك !
– لا أريد التحدث بالموضوع أو” أنا بخير” : حيث سيعتقد انكي تخين شئ عليه ، فهو يريد مشاركتك ومعرفة كل التفاصيل .
– أرى نفسي قبيحة أو “انا حزينة ” : فهو لا يقبل أن تقللي من نفسك او ان تستسلمي اما الحزن او الضيق يريدك مرحة وواثقة من نفسك
.- حبيبي السابق او هذا الفنان وسيم : فبالتأكيد لو فكرتي قليلاً ستعرفي ان هاتين الجملتين سيُجن منها .
– عليك أن تخفف عن نفسك الحمل : فهو لا يقبل أن تقولي له ماذا يفعل وكل ما سيفهمه هو التنظير .
– لا يعنيني ما تقوله : فهو تصريح بالإهمال ومن ثم تحملي تبعات غضبه منك .
– أريد أن اتحدث إليك : فمجرد أن تستهلي حديثك بهذه الجملة سيعلم أنكي تحضرين لجلسة درامية .
– قررت أن أفعل هذا : فلا يمكن ان تتخذي قرار دون استشارته وإلا تحملي النتيجة .


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