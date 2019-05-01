تزوجت من سعودي فهل أحصل على الدعم؟.. حساب المواطن يرد

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن مدى أحقية السيدة الغير سعودية في التسجيل بالبرنامج وهي متزوجة من ” سعودي ” .

وقال ” حساب المواطن ” أن بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي، وإضافة الزوج والأبناء كتابعين.

وأشار البرنامج لضرورة إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية وأيضًا شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت الزواج من غير سعودي، وفي حال لم تتوفر هذه المستندات يتم رفع عقد النكاح.

وجاء ذلك ردآ على تساؤل سيدة غير سعودية بشأن أحقيتها في التسجيل ببرنامج حساب المواطن وهي متزوجة من سعودي، ووالدته تحصل على الدعم.