رفض بلاغات العنف الأسري للرجال دون سن الـ60

علي القحطاني(صدى):

أكد مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على رفضه بلاغات الرجال المعنفين أسرياً فوق ” سن الـ 18 ودون الـ 60 ” من اختصاصه.

ووجه بعض الأشخاص الذين تعرضوا للعنف من زوجاتهم أسئلتهم للمركز، ليؤكد إنه يستهدف بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء، والأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج الأسرة.

وفي السياق نفسه، أشار المركز إلى أنه يستهدف أيضاً النساء بجميع الأعمار، وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، وكبار السن ما فوق الـ 60 سنة من داخل نطاق الأسرة.