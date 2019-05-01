توضيح من شركة طيران بحائل بخصوص اشتراط السباحة على المضيفات

علي العنزي(صدى):

على خلفية اشتراط إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، السباحة على المتقدمات لوظيفة الضيافة الجوية، أكد مدير المشتريات في الشركة أن هناك خطأ في الإعلان.

وأوضح مشاري العديلي أن شرط السباحة مطلوب للجنسين، وليس النساء فقط، وذلك دعما للشباب والشابات بمنطقة حائل.

وكانت إحدى شركات الطيران المشغلة للمطارات الشمالية، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص وتتخذ من مدينة حائل مقرا لعملياتها الفنية، قد أعلنت عن اشتراطها على المتقدمات القدرة على السباحة.

واشترطت الشركة، اللياقة الطبية، وطول القامة 158 سنتيمترا، وأن يتوافق الطول مع الوزن، مع التزام المتقدمة عند التوظيف بالحجاب فقط.

اقرأ أيضًا: