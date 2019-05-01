أبها أول الصاعدين لدوري المحترفين الموسم المقبل

مصطفى الشيخي(صدى):

تأهل فريق أبها رسمياً إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، رغم تعادله أمام مضيفه النجوم بنتيجة 2-2 في افتتاح الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وسجل ثنائية أصحاب الضيافة كل من عبدالله خطاب وحسين الشمراني في الدقيقتين 7 و43 من عمر المباراة، بينما جاء هدفا أبها بواسطة جل نجومو والحاج عثمان في الدقيقتين 55 و63.

ورفع أبها رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الخليج المركز الثالث بـ58، بينما يأتي العدالة في المركز الرابع بـ55 نقطة، وذلك قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وساهمت نتائج الجولة في حسم أبها مقعده للصعود، بضمانه الحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة لدوري المحترفين في نسخته المقبلة (2019-2020)