” المعجب السري ” .. خاصية جديدة من ” فيسبوك ” للحصول على شريك الحياة!

وكالات(صدى):

أعلن موقع ” فيسبوك ” عن الاستعدادات للإطلاق خاصية ” سيكريت كراش ” ستفيد عددا كبيرا من المعجبين السريين، وستعزز حظوظهم في الحصول على شريك حياتهم.

وتعتمد الخاصية على إضافة 9 أشخاص معجب بهم بشكل سري إلى قائمة “SECRET CRUSH”، لتظهر لك منشوراتهم على حائطك دون علمهم.

وبعد إضافة أي معجب سري، يقوم فيسبوك بإرسال تنبيه إليه، يخبره أن أحد الأشخاص أضافه إلى لائحته، لكن دون كشف اسمه او تفاصيله.

وفي حال قام المعجب السري بإضافة الشخص نفسه إلى لائحته هو الآخر، فإن فيسبوك آنذاك سيكشف اسمي الطرفين ويخبرهما أنهما “تطابقا” وأنهما معجبان ببعضهما البعض، ليتيح لهما التواصل فيما بينهما.

ومن المنتظر طرح هذه الخاصية، خلال الأيام المقبلة، بشكل مبدئي في أكثر من 14 دولة، أبرزها كولومبيا وكندا وتايلاند والأرجنتين، وبعض دول آسيا.