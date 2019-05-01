مقطع مؤسف..ثور هائج يقتل سبعينيًا في مهرجان للثيران

مدريد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة قتل ثور هائج، لرجل سبعيني بعد نطحه حتى الموت، خلال مهرجان للثيران في جنوب إسبانيا.

وكان المقتول يشاهد الثور الهائج في أحد الأركان، ويحاول أن يكون في أمان ويتسلق نافذة تبعده عن الحيوان، عندما لاحظه الثور وسارع في الهجوم عليه.

وشن الثور هجومه على الرجل، وظل ينطح فيه عدة مرات دون توقف، رغم محاولات العديد من الأشخاص لإبعاده.

ولم يكن هناك مفرًا حيث كان وراءه بابًا حديدياً والجدار، وسط هجمات الثور المتتالية بقرنيه، وعلى الرغم من أن المشاركين في المهرجان نجحوا في تشتيت انتباه الثور وإبعاده للحظات، إلا أنه سرعان ما عاود هجومه ونطحه مرة.