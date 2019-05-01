النصر يتلقى الموافقة على انضمام سالم الدوسري للفريق

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن تلقي إدارة نادي النصر الموافقة الرسمية من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على انضمام سالم الدوسري للفريق.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة النصر بعد نهاية شهر رمضان المقبل باب المفاوضات مع اللاعب الدولي سالم الدوسري.

يذكر أن إدارة نادي شيفيلد يونايتد والذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد ،يرغب في انتداب اللاعب خلال الصيف الحالي للمشاركة مع الفريق بعد صعوده رسميا إلى البريميرليج، حيث ينوي الأمير عبدالله الاستثمار في أكثر من لاعب هلالي.