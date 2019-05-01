بعد مقتل فلسطيني بسجون أردوغان..صمت ” الجزيرة ” يفضح كذب الرواية التركية

طلال الضوي(صدى):

استنكر المحلل السياسي فهد الديباجي، صمت قناة ” الجزيرة ” ذاك البوق القطري المتواطئ مع النظام التركي والذي يزعم نقله للرأي والرأي الآخر، فيما يتعلق بواقعة مقتل شاب فلسطيني بالسجون التركية.

وأكد الديباجي أن الرواية التركية التي تقول إن الشاب الفلسطيني زكي مبارك، المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، أقدم على الانتحار، هي رواية لا تتماشى مع المنطق ولا يقبلها العقل.

وأشار إلى تلك ليست الحادثة الأولى من نوعها في تركيا، قائلا: ” لكن هذا التبرير مخجل، وغير معقول، وغير مقبول، وأعتقد أنها لن تمر على أردوغان وتركيا بسلام أو بسهولة ” .

ورأى الديباجي أن ما وقعت فيه تركيا فشل مشترك بينها وبين قطر للإضرار بسمعة الإمارات في قضية تجسس وهمية؛ باستغلال شخصًا بريئًا.

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