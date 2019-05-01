عموري وامرابط والسومة..أهم أهداف بيراميدز في الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن نادي بيراميدز المصري، يضع كل من نور الدين إمرابط، وعمر السومة، وعموري، كهدف للحصول على خدماتهم الموسم المقبل.

ورغم التقارير التي أشارت مؤخرً إلى توصل بيراميدز لاتفاق مع اللاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال مدحت شلبي إن بيراميدز لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الأن، ويرفض مناقشة الصفقات في الوقت الحالي.

وأكد شلبي أن بيراميدز لن يفتح ملف الصفقات الجديدة سوى بعد انتهاء الموسم الحالي، لافتا إلى أن هناك تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة.