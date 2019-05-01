بالصور..فلسطينيون يتحدون الصعاب ويتزلجون بحثًا عن المتعة

القدس(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، قيام مجموعة من الشبان الفلسطينيون بممارسة رياضة التزلج، بمنتزه على شاطئ البحر في غزة.

وظهر الشباب ويطلقون على أنفسهم اسم ” فريق غزة للتزلج ” وهم يقفزون فوق حواجز أسمنتية، ليبثوا البهجة في نفوس المتفرجين.

ويعقد الفريق حلقات تدريب أسبوعية يشرف عليها مدربان يشاهدان مقاطع الفيديو على الإنترنت لتحسين المهارات في هذه الرياضة.

يذكر أنه من الصعب الحصول على معدات التزلج في قطاع غزة، الذي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه قيودًا مشددة.