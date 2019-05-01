وظائف شاغرة في كلية الجبيل الجامعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: استاذ مساعد ومحاضر في اللغة الإنجليزية (عدد 3 وظائف/ للنساء. أستاذ مساعد في الدراسات العامة (عدد وظيفتين/ للرجال، أستاذ مساعد ومحاضر في التصميم الداخلي (عدد وظيفتين/ للنساء ،أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (للنساء).

بالإضافة إلى أستاذ مساعد في علوم وهندسة الكمبيوتر (للرجال)، أستاذ مساعد في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد (عدد وظيفتين/ للرجال)، أستاذ مساعد في المحاسبة (عدد وظيفتين/ للرجال).

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