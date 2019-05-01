أياكس يقترب نحو نهائي أبطال أوروبا بفوز على توتنهام

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي، فوزًا ثمينًا على توتنهام الإنجليزي، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقامة على ملعب ” توتنهام “ في العاصمة البريطانية لندن.

وأحرز هدف أياكس الوحيد دوني فان دي بيك في الدقيقة الـ15، مانحًا الفوز لفريقه، إذ لم يستطع توتنهام إدراك التعادل، ليقترب بذلك أياكس خطوة نحو التأهل إلى نهائي أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة الإسباني سيستضيف ليفربول الإنجليزي، غدًا الأربعاء، في برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة.