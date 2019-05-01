بالصور.. بعثة الأخضر تصل إلى النمسا لبدء المرحلة الرابعة من برنامج كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عامًا اليوم إلى مدينة باد فالترسدورف النمساوية استعدادًا لبدء المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

وتأتي المرحلة الرابعة على فترتين، تمتد الفترة الأولى التي ستقام في النمسا حتى الخامس عشر من شهر مايو المقبل تتخللها عدد من المباريات التجريبية.

في حين تليها الفترة الثانية التي تتضمن المغادرة إلى لشبونة لخوض لقاء تجريبي ضد منتخب البرتغال، قبيل السفر إلى بولندا استعدادًا لبدء منافسات المونديال.

واستدعى المدير الفني خالد العطوي (23) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم : عبدالرحمن الشمري، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ويحيى النجعي (من نادي النصر)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومحمد منصور ملي، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي).