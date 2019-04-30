بالفيديو.. الخضيري: وصفات الواتساب قد تؤدي إلى تضرر الحالة أو الوفاة
أكد الدكتور فهد الخضيري، أن وصفات الواتساب واليوتيوب لم تثبت علميًا، وقد تؤدي إلى تضرر الحالة ووفاة المريض.
وشدد الخضيري خلال لقائه ببرنامج ” داوود الشريان ” ، على أن هذه الوصفات ليست بديلًا للعلاج الذي يقوله الطبيب المعالج.
وأفاد بأن المصاب بارتفاع ضغط الدم، يجب أن يبتعدوا عن الملح ويستخدم الليمون كبديل، اللحوم الحمراء، الكافيين، يقلل التوتر، ويتجنب التدخين والكحول.
(وصفات الواتساب قد تؤدي إلى تضرر الحالة، أو الوفاة)
والدكتور الخضيري يحذر من أن معظم الوصفات التي تنشر في الوتساب ليست مثبتة علميًا، وليست بديلًا للعلاج.#داود_الشريان#الصحة_والغذاء
حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/RrqobeU0or
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 30, 2019
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