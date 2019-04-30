بالفيديو.. الخضيري: وصفات الواتساب قد تؤدي إلى تضرر الحالة أو الوفاة

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، أن وصفات الواتساب واليوتيوب لم تثبت علميًا، وقد تؤدي إلى تضرر الحالة ووفاة المريض.

وشدد الخضيري خلال لقائه ببرنامج ” داوود الشريان ” ، على أن هذه الوصفات ليست بديلًا للعلاج الذي يقوله الطبيب المعالج.

وأفاد بأن المصاب بارتفاع ضغط الدم، يجب أن يبتعدوا عن الملح ويستخدم الليمون كبديل، اللحوم الحمراء، الكافيين، يقلل التوتر، ويتجنب التدخين والكحول.