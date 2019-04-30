فيديو يظهر عربة مصفحة تابعة للجيش تدهس متظاهرين بفنزويلا

وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة دهس عربة مصفحة تابعة للجيش بفنزويلا، للمتظاهرين، خلال أعمال شغب أمام قاعدة عسكرية في كراكاس.

وأسفر الحادث، عن جرح عدد من الأشخاص شوهدوا على الأرض، في حين قام متظاهرون آخرون بتقديم المساعدة لهم.

ووقع الحادث عندما حاولت قوات الأمن تفريق أعمال شغب أمام قاعدة لا كارلوتا الجوية، التي كان زعيم المعارضة، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، قد دعا منها، الجيش للانضمام إليه، في مسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

واندلعت اشتباكات مسلحة، الثلاثاء، في محيط القاعدة، فيما سمع أنه دوي إطلاق نار سمع في محيط ” لا كارلوتا ” ، وتبادل رجالا يرتدون الزي العسكري، يرافقون غوايدو، إطلاق الرصاص مع عسكريين موالين لمادورو.

وتعتذر ” صدى ” عن نشر الفيديو لما فيه من مشاهد مرعبة.