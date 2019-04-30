تأجيل صعود أبها وضمك إلى دوري المحترفين بعد تعثرهما أمام النجوم والكوكب

ماجد محمد(صدى):

أجل فريقا أبها وجاره ضمك حسم تأهلهما لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الجولة المقبلة.

وجاء ذلك بعد تعثرهما يوم الثلاثاء، أمام النجوم والكوكب ضمن الجولة 35 من دوري الأولى، حيث تعادل أبها مع النجوم 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، إلى جانب خسارة الخليج من الطائي.

وفرط، في مباراة أخرى، فريق ضمك في التأهل، بعد خسارته 0-1 أمام الكوكب في المباراة التي جرت على ملعبه، وفي المقابل تمكن فريق الخليج من الفوز والمنافسة على التاهل المباشر.

وبخلاف نتائج الفريقين اليوم ما زالت الفرصة أمامهما كبيرة للتأهل، حيث تبقّت لكل منهما 3 مباريات.