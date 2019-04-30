دخول ” تصفير ” الصادرات النفطية الإيرانية حيز التنفيذ غدًا

واشنطن(صدى):

يدخل قرار الولايات المتحدة بـ” تصفير ” الصادرات النفطية الإيرانية حيز التنفيذ، غدًا، بعد إنهاء إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.

ونبهت واشنطن الدول والشركات من أنها سترتكب خطأ باهظا إذا انتهكت العقوبات الأمريكية باستيراد النفط الإيراني بعد اليوم، الذي تنتهي فيه الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين.

يأتي ذلك في وقت قفزت فيه أسعار النفط فوق 73 دولارا للبرميل أمس، مع الاضطرابات في فنزويلا، وبعد أن قالت المملكة إن اتفاقا بين المنتجين لخفض الإنتاج قد يتقرر تمديده لما بعد يونيو إلى نهاية 2019.

وجاءت التصريحات السعودية من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، داعمة للأسعار.