نهاية حياة فتاة رفضت الزواج مقابل مهر 40 بقرة

الخرطوم(صدى):

لم تكن 40 رأس من البقر مهرًا، كفيلة لتغيير رأي الفتاة البالغة من العمر 20 والزواج من الرجل الذي تقدم لها من جنوب السودان.

وأدى رفضها للأمر ضرب أشقائها لها حتى الموت، ووقعت في بلدة ييرول في ولاية البحيرات الشرقية في جنوب السودان ، وقال وزير المعلومات في الولاية تابان أيبل في تصريح لإذاعة تامازوج إن الأشقاء قاموا بضرب الشابة بناء على طلب الأب.

وأضاف الوزير أنه اعتقل أحد الأشقاء، وأنه يواجه عدة تهم جنائية، مضيفا أن الأب اعتقل أيضا وتم إيداعه في السجن، كونه حرض على قتلها لرفضها الزواج.