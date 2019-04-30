اليمن: منحة الوقود التي قدمها أشقاؤنا في المملكة أنقذت البلاد

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، على أن منحة الوقود التي قدمتها المملكة لليمن أنقذت البلاد.

وقال الإرياني إن المنحة التي قدمها أشقاؤنا في المملكة تركت أثرا بالغا على مستوى تراجع الانطفاءات الكهربائية في مدينة عدن وعدد من المحافظات وساهمت في تعافي الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة اليمنية، وأن تمديد المنحة سيسهم في استمرار الحفاظ على تحقيق هذه الغايات النبيلة.

وتابع : وصل أثر منحة الوقود التي قدمها الأشقاء في المملكة لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة لمدة ثلاثة اشهر بقيمة 180 مليون دولار واستفاد منها ملايين اليمنيين في المحافظات المحررة وساهمت في تعافي الاقتصاد اليمني وتشغيل الكهرباء دون انقطاع لمدة 90 يوم.