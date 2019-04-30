موقف لا يحسد عليه.. مسعف يقع بين إنقاذ ابنه الوحيد ومصاب آخر

محمود البلوي(صدى):

وقع أحد المسعفين في الهلال الأحمر بتبوك، في موقف لا يحسد عليه أثناء توجهه للإبلاغ عن حالة خطيرة تعاني من الإغماء، في نفس الوقت الذي أخربته زوجته بإصابة ابنه.

وتفصيلًا، كان المسعف في طريقه للإبلاغ عن حالة خطيرة تعاني من إغماء في الوقت الذي أخبرته زوجته هاتفيًا بإصابة ابنه الوحيد بنزيف في العين أثناء لعبه في المنزل.

وقام المسعف بالاتصال بغرفة العمليات 997، وطلب فرقة إسعافية أخرى تتجه لمنزله لإسعاف ابنه؛ و استمر هو في طريقه للحالة التي خرج إليها.