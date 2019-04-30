بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتشمل الحالة: ” جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة، مرتفعات المدينة. ”

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم، الأجزاء الغربية من الرياض، الأجزاء الشمالية من الشرقية.