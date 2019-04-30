بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة.
وتشمل الحالة: ” جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة، مرتفعات المدينة. ”
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم، الأجزاء الغربية من الرياض، الأجزاء الشمالية من الشرقية.
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأربعاء 2019/05/01في #المملكة #طقس_الربيع #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/CVR2iuCXIR
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) April 30, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73251 ] نشر منذ 5 دقائق
ربنا يريد بنا خير ,,,