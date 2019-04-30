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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة.
وتشمل الحالة: ” جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة، مرتفعات المدينة. ”
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم، الأجزاء الغربية من الرياض، الأجزاء الشمالية من الشرقية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73251 ] نشر منذ 5 دقائق

ربنا يريد بنا خير ,,,

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