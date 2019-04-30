بالفيديو.. فنزويلا تشهد حرب شوارع وحرب قيادات جراء ” الانقلاب “

كاراكاس(صدى):

شهدت فنزويلا، اليوم الثلاثاء، حرب شوارع بين الشرطة وأنصار الزعيم المعارض خوان غوايدو الذي يقود انقلابًا عسكريًا على حكم نيكولاس مادورو.

وكان زعيم المعارضة قد نشر مقطع فيديو يقول فيه إن قوات مسلحة انضمت إليه في مسعى الإطاحة بالرئيس مادورو، وظهر في الفيديو محاطا بالعسكريين، قائلًا فنزويلا دخلت المرحلة الأخيرة لإنهاء حكم مادورو.

من جانبه، قال زعيم حزب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو، والذي يعد الذراع اليمنى لمادورو، إن المعارضة غير قادرة على السيطرة على القاعدة، التي أكد أنها مازالت تحت سيطرة الحكومة.

يذكر أن وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، قد صرَّح بأن الحكومة تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الذين يسعون لتشجيع الانقلاب على حكومة مادورو.