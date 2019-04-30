رغم الحضور الغفير.. بدر الداهوم: دية هداية السلطان لم يتم جمعها حتى الآن

خالد الظفيري(صدى):

أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، بدر الداهوم، عدم صحة ما يتم تداوله عن اكتمال مبلغ الديَة المقرر دفعها لعائلة الإعلامية هداية السلطان، للإفراج عن قاتلها خالد نقا العازمي.

وتقدر الدية بعشرة ملايين دينار أي حوالي 33 مليون دولار، فيما تم إطلاق حملة يوم أمس الإثنين، لجمعها من خلال رابط إلكتروني إضافة إلى جمع التبرعات في مقر الحملة.

وقال الداهوم في مقطع صوتي: المبلغ لم يكتمل حتى ظهر اليوم الثلاثاء، وسط ضعف في الحضور للتبرع عقب تداول أنباء عن اكتمال المبلغ.

يذكر أن الحملة كانت قد بدأت بعد الدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد وهي قرابة 19 عامًا.

في هذا السياق، شارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير و نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات ومساندة عائلة السجين العازمي للمساهمة في الإفراج عنه.

وتعرضت هداية السلطان في مارس 2001، لإطلاق نار داخل سيارتها من قبل خالد العازمي الذي كان ضابطًا في الشرطة الكويتية، والذي اعترف بقتله للإعلامية بسبب مقال نشرته في مجلة ” المجالس “ التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها.

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