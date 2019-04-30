الطيران المدني: لا صحة لإيقاف مشروع مطار القنفذة

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الطيران المدني، حقيقة إيقاف مشروع مطار القنفذة، وذلك بعد تسرُّب معلومات عن إيقافه.

ونفت الهيئة ما يتردد عن إيقافه، مؤكدة أن مشروع مطار القنفذة مستمر؛ و يجري العمل حاليًّا في مرحلة الإجراءات الفنية واستكمال إجراءات تعيين استشاري للإشراف على المشروع.

يشار إلى أن مشروع مطار القنفذة الذي يخدم بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، يتكون من: ثلاث صالات ومدرج وساحة لوقوف خمس طائرات، بالإضافة إلى شبكة طرق وبرج مراقبة.

ويشتمل مشروع ‎مطار القنفذة على: 5 بوابات للسفر، و2 سيور عفش للأمتعة في منطقة القدوم، و20 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، وصالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، ومساحات استثمارية خارجية تصل إلى 140 ألف م2.

بالإضافة إلى: تنفيذ صالة السفر الرئيسة بمساحة إجمالية تصل إلى 20.347 م2، وترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، وبطاقةٍ استيعابية تبلغ نصف مليون مسافر سنويًّا، إلى جانب توفير مئات الوظائف والفرص الاستثمارية لأبناء وأهالي المحافظة.