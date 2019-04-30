كتلة هوائية باردة وأمطار تبدأ نهاية الأسبوع الجاري

الرياض(صدى):

توقع خبراء الطقس، اندفاع كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح خبراء الطقس، أن هذه الكتلة ستعمل على تشكيل منخفض جوي جاف، مصحوب بجبهة هوائية باردة وطقس مغبر في المنطقة الشمالية.

وأكدوا، أن هناك فرصة كبيرة لهطول الأمطار المتفرقة والسحب الركامية على كافة مناطق المملكة.

من جانبه، أفاد مركز طقس العرب، بأنه من المتوقع عبور كتلة باردة على أجواء المملكة بالأخص مع مساء الجمعة ويوم السبت، مع تشكل منخفض جوي “ جاف ” ، وتعبر تدريجياً (عصر وليل الجمعة) كتلة هوائية باردة نحو الجوف وغرب ووسط الحدود الشمالية ولاحقا أثناء الليل وما بعد منتصف الليل نحو أجزاء من تبوك وشمال حائل.

وستشكل موجة غبارية متوسطة الكثافة وتتركز في المنطقة الشمالية مساء الجمعة، تمتد للشرق يوم السبت لتشمل رفحاء وحفر الباطن.