بالفيديو.. باحثة اجتماعية: هذا الحل الأسلم لو اكتشف الابن خيانة أبيه

أميرة خالد(صدى):

أوضحت هيفاء العبلاني باحثة اجتماعية في القضايا الأسرية، الحل الأسلم لو اكتشف الابن أن أبيه يتواصل مع أخرى غير أمه.

وقالت الباحثة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : الأمر لا يخص الابن .. ربما يكون صديقة عمل أو صديقة زوجة تدخلت لحل خلاف والاتهام دون يقين مشكلة كبيرة وهناك حالة مرضية للرجل ” النسونجي ” .

وأضافت : ينما أكون أم سيئة وأحرض أبنائي على مراقبة زوجي فأنا لست أما سوية .. وهناك طرقا أكثر هدوءا لعلاج المشكلات.