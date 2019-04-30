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بالفيديو.. باحثة اجتماعية: هذا الحل الأسلم لو اكتشف الابن خيانة أبيه

بالفيديو.. باحثة اجتماعية: هذا الحل الأسلم لو اكتشف الابن خيانة أبيه
أميرة خالد(صدى):

أوضحت هيفاء العبلاني باحثة اجتماعية في القضايا الأسرية، الحل الأسلم لو اكتشف الابن أن أبيه يتواصل مع أخرى غير أمه.

وقالت الباحثة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : الأمر لا يخص الابن .. ربما يكون صديقة عمل أو صديقة زوجة تدخلت لحل خلاف والاتهام دون يقين مشكلة كبيرة وهناك حالة مرضية للرجل ” النسونجي ” .

وأضافت : ينما أكون أم سيئة وأحرض أبنائي على مراقبة زوجي فأنا لست أما سوية .. وهناك طرقا أكثر هدوءا لعلاج المشكلات.


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