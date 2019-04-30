بالفيديو.. باحثة اجتماعية: هذا الحل الأسلم لو اكتشف الابن خيانة أبيه
أوضحت هيفاء العبلاني باحثة اجتماعية في القضايا الأسرية، الحل الأسلم لو اكتشف الابن أن أبيه يتواصل مع أخرى غير أمه.
وقالت الباحثة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : الأمر لا يخص الابن .. ربما يكون صديقة عمل أو صديقة زوجة تدخلت لحل خلاف والاتهام دون يقين مشكلة كبيرة وهناك حالة مرضية للرجل ” النسونجي ” .
وأضافت : ينما أكون أم سيئة وأحرض أبنائي على مراقبة زوجي فأنا لست أما سوية .. وهناك طرقا أكثر هدوءا لعلاج المشكلات.
ماذا لو اكتشف الابن أن أبيه يتواصل مع أخرى غير أمه؟ وما الحل الأسلم لكل الأطراف؟#هيفاء_العبلاني : الأمر لا يخص الابن .. ربما يكون صديقة عمل أو صديقة زوجة تدخلت لحل خلاف .. الاتهام دون يقين مشكلة كبيرة .. وهناك حالة مرضية للرجل "النسونجي"#برنامج_سيدتي#خليجية@haifa_bm pic.twitter.com/iMpJV72V4Q
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 30, 2019
اترك تعليقاً