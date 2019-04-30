نيمار يواجه خطر الإيقاف لعدة مباريات بسبب الاعتداء

نواف السالم(صدى):

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خطر الإيقاف لعدة مباريات بسبب اعتدائه على أحد جماهير فريق رين عقب نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وقالت تقارير فرنسية إن نيمار يواجه عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث إلى ثماني مباريات، وسيتم اتخاذ القرار على الأرجح في العاشر من شهر مايو المقبل، من قبل اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكان نيمار وجه لكمة لأحد مشجعي فريق الخصم في المدرجات أثناء صعوده إلى المنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني عقب خسارة فريقه نهائي كأس فرنسا أمام رين، يوم السبت الماضي.