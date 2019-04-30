برشلونة يرد على يورغن كلوب بعد وصفه للنادي: ليس معبدًا

ماجد محمد(صدى):

رد برشلونة الإسباني على تصريحات مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الذي قال إن ملعب ” الكامب نو ” الذي سيحتضن مباراة الذهاب ضد ليفربول ” ليس معبدا. ”

ويتخوف اللاعبين والمدربين من ” الكامب نو ” بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهيرالفريق الكتالوني، إلا أن كلوب قلل من حجم هذا الهاجس، حيث قال في حوار صحفي ” الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم. ”

ورد الفريق الكتالوني، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم، مرفقا بتعليق ” هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا. ”

ويستقبل برشلونة، مساء يوم غد الأربعاء، على أرضه وأمام جماهيره ضيفه ” الريدز ” في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.