بالفيديو.. جمعية خيرية تحضر ناقة ” ميتة ” إلى مسلخ القويعية لذبحها

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو ناقة نافقة داخل مسلخ في محافظة القويعية، كانت إحدى الجمعيات الخيرية أحضرتها لذبحها والاستفادة من لحمها، حسبما ذكر أحد المواطنين.

وأظهر مقطع الفيديو، المواطن وهو يشير إلى لوحة مسلخ محافظة القويعية، قبل أن يتوجه إلى الداخل، بعدها أقترب إلى ناقة ملقية على الأرض.

وأكد المواطن أنها تتبع جمعية خيرية وأنهم أتوا بها إلى المسلخ لكي يقومون بذبحها وهي نافقة، دون أن يحدد زمن حدوث ذلك.