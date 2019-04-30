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بالفيديو.. طفل يفاجئ المواطنين بتقديره لأوزانهم قبل القياس

بالفيديو.. طفل يفاجئ المواطنين بتقديره لأوزانهم قبل القياس
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طفل يحمل ميزان في مجمع تجاري، ويقوم بتقدير أوزان المواطنين المقبلين على قياس أوزانهم قبل أن يقفوا على الميزان.

وظهر في مقطع الفيديو مواطنون طلبوا أن يقيسون أوزانهم على الميزان، لكن الطفل أخبر صاحب الوزن الأول أن وزنه يبلغ 80 كجم، وبالفعل صدم المواطن بعدما اكتشف أنه يبلغ 80 كجم.

بينما قال للثاني أن وزنه 75 كجم، والثالث أبلغه أن وزنه 70 كجم، وعندما قاموا بوزن نفسهم فوجئوا بنفس النسبة التي أبلغهم عنها الطفل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73241 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههههههه .. يستاهل ما اعطيتوه ,,

,, الله يرزقنا واياه من واسع فضله .. آمين ,,

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