العراق: تنظيم داعش ينوي تنفيذ هجمات خلال الفترة القادمة

بغداد(صدى):

علَّقت جمهورية العراق، على ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في مقطع فيديو، للمرة الأولى من 5 سنوات.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا كامنا في جميع أنحاء العالم، رغم تضاؤل قدراته، مؤكدًا أن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.

وأشار إلى أن الفيديو المنسوب للبغدادي، هو محاولة لدعم أنصار التنظيم وإن داعش سيحاول تنفيذ مزيدا من الهجمات.

ونشر التنظيم عبر قنواته على ” تلغرام ” ، فيديو مدته 18 دقيقة، قال فيه أبو بكر البغدادي إن تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا قبل 10 أيام، كانت ردا من داعش على خسائر التنظيم في بلدة الباغوز، آخر معاقله في سوريا.

ويعد هذا المقطع، إذا ثبتت صحته، أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014. ونشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة.

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